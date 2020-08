MediaWorld accoglie all’interno del proprio volantino una nuova lunghissima serie di offerte dai prezzi estremamente interessanti, riuscendo a concentrarle nella campagna Mega Sconti, attivata fino al 19 agosto.

Gli acquisti, come è lecito immaginarsi quando parliamo di MediaWorld, possono essere completati sia online che nei punti vendita in Italia. Coloro che opteranno per un acquisto sul sito potranno ricevere la merce direttamente al proprio domicilio, ma nel contempo saranno costretti a pagare le spese di spedizione, indipendentemente dalla cifra dell’ordine. In parallelo ricordiamo essere presente il Tasso Zero, ovvero la possibilità di optare per un finanziamento senza interessi con pagamento tramite conto corrente.

MediaWorld: queste offerte sono davvero incredibili

Il volantino MediaWorld nasconde alcune delle migliori offerte, tra cui annoveriamo sicuramente il Samsung Galaxy S20, lo smartphone che tutti desiderano e tutti vogliono, in vendita alla modica cifra di soli 597,35 euro (in versione no brand e con garanzia di 24 mesi).

L’altro prezzo da non perdere assolutamente di vista riguarda sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10, un modello appartenente alla fascia medio-bassa oggi acquistabile a soli 279 euro, una cifra incredibile se considerata la qualità del prodotto in sé. Ultimo, ma non per importanza, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 9, un terminale dalle buone prestazioni, raggiungibile nel periodo a 194 euro circa.

Il volantino MediaWorld ovviamente non termina qui, si possono scovare tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, il nostro consiglio è di collegarvi direttamente a questo sito per conoscerle da vicino.