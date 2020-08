La nuova promozione speciale di WindTre prevede un bundle davvero incredibile, addirittura sarà possibile attivare ben 80 giga di traffico dati al mese, pagando complessivamente un canone non particolarmente elevato.

L’attivazione della suddetta non presenta limitazioni particolari, in termini di portabilità o di provenienza da un operatore specifico, l’unica cosa da sapere è che sarà necessario acquistare uno smartphone abbinato alla suddetta, ovviamente senza anticipo. Inizialmente, ad ogni modo, viene richiesto il pagamento di una cifra variabile tra 9,99 e 14,99 euro, a cui aggiungere 3 euro per la rateizzazione.

Lo stesso discorso vale per il costo fisso della promozione, questo sarà variabile in relazione allo smartphone che sceglierete, potrà essere di 11,99, di 16,99 o di 14,99 euro al mese, a cui sommare il costo mensile del dispositivo stesso. L’ammontare complessivo sarà da saldare mensilmente solo ed esclusivamente tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile.

WindTre: la promozione è davvero invitante

Il nome di questa promozione è WindTre Mia 80c, il bundle messo tra le mani dei consumatori è davvero invidiabile, a conti fatti si possono raggiungere addirittura 80 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, 500 SMS da poter utilizzare verso tutti, per finire poi con illimitati minuti per chiamare chiunque si desideri.

La promozione, sebbene non presenti limitazioni in termini di portabilità da operatori, lo ricordiamo, risulta essere raggiungibile solamente tramite invito diretto via SMS, a tutti gli effetti è da considerarsi una SMS attack.

Nel caso in cui foste alla ricerca di una operator attack, invece, raccomandiamo l’adesione alla Go 50 Top+ o la Go 50 Top+ Online.