Lo streaming online oramai sembra avere un unico re: Netflix. La piattaforma americana comanda il settore da ormai dieci anni e la sua netta superiorità sembra essersi palesata in particolar modo durante il periodo di lockdown dove molte serie sono riuscite a fare ascolti davvero eccezionali. Ci sono alcune serie TV che rientrano in un particolare insieme, ovvero di quelle più visionate in assoluto, tra queste abbiamo: Dark, The Order, STRANGER THINGS, Tredici e You. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità.

Dark, The Order, STRANGER THINGS, Tredici e You: le ultime novità in merito

Recentemente è uscita la terza stagione della serie tedesca Dark e sembra essere anche l’ultima. Infatti, da come si può capire facilmente vedendo la serie, il ciclo narrativo sembra essersi concluso definitivamente.

Parliamo di The Order. La serie ha avuto un grande successo con le sue prime due stagioni. Dunque, c’è un ampia possibilità di rivedere la serie sul piccolo schermo anche per una terza stagione.

Continuano parlando di una delle serie TV più amate in assoluto: Stranger Things. Moltissimi fan stanno aspettando sviluppi per quanto concerne la quarta stagione. Purtroppo, come è successo per altre serie TV, il COVID-19 ha fermato momentaneamente le riprese e non si sa ancora quando ricominceranno.

Per quanto concerne Tredici, la serie TV ha riscosso un successo planetario trattando di temi molto importanti. Anche in questo caso il suo ciclo narrativo sembra essersi concluso con la terza stagione.

Infine, concludiamo con You. Il thriller psicologico americano, tratto dall’omonimo libro, dovrebbe arrivare presto terza stagione. Anche in questo caso l’emergenza sanitaria ha interrotto le riprese, quindi non è ancora chiaro quando ricominceranno.