Da più di dieci anni ormai, la piattaforma americana Netflix sembra non avere rivali per quanto riguarda lo streaming video online. Questa netta superiorità si è toccata con mano soprattutto nelle settimane in cui l’Italia e il mondo intero sono state in lockdown. Infatti, molti utenti si sono dedicati alla visione di molteplici serie TV presenti sulla piattaforma. Ce ne sono alcune che rientrano in una cerchia particolare, ovvero di quelle più seguite in assoluto, tra queste abbiamo: The Witcher, Vis a Vis, Lucifer, .

Vis a Vis, Lucifer, The Witcher: ecco le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità parlando di The Witcher. In molti dei nostri articoli abbiamo raccontato della freschezza della serie TV, infatti la prima stagione è uscita da relativamente poco e la seconda non è neanche ancora in produzione. Tuttavia, ora sembra esserci ufficialmente una novità: i produttori hanno in mente di creare una mini-serie prequel chiamata The Witcher: Blood Origin. Secondo recenti rumor, la mini-serie sarà ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher. Le riprese saranno effettuate sul suolo britannico.

Proseguiamo parlando di Lucifer. La serie TV americana è sicuramente tra le più attese in assoluto dai fan. Tuttavia, nonostante il grande seguito che ha avuto, la serie è stata cancellata dalla programmazione diverse volte per poi essersi imposta di nuovo a pianta stabile sul piccolo schermo. Quindi, la sesta stagione tornerà ufficialmente con delle importanti sorprese per quanto riguarda la trama. Non è stata ancora chiarita la sua data di uscita.

Infine, concludiamo con Vis a Vis. La serie TV di produzione spagnola ha avuto un successo davvero notevole. Purtroppo per i fan però, il suo ciclo narrativo sembra essersi concluso. Fortunatamente i produttori hanno in canna una sorpresa: uno spin-off della durata di una o due stagioni chiamato Vis a Vis: El Oasis che vedrà come uniche protagoniste Zulema e Macarena.