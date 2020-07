Sul sito ufficiale di Expert è stata avviata una campagna promozionale decisamente interessante, utile per avvicinarsi al mondo della telefonia, senza necessariamente essere costretti a pagare cifre folli per l’acquisto del prodotto desiderato.

Il volantino è da considerarsi valido solamente online, gli acquisti dovranno quindi essere completati dal divano di casa propria, senza altra possibilità. La spedizione presso il domicilio, inoltre, è da considerarsi a pagamento, quindi aggiuntiva rispetto alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Volantino Expert: queste sono le offerte da non perdere

I migliori smartphone in promozione rientrano entro la fascia media del mercato, quindi annoveriamo soluzioni del calibro di Oppo Reno 2Z a 279 euro, Oppo A5 2020 a 149 euro, LG G8S a 586 euro, Nokia 3.2 a 149 euro, Huawei Y6 2019 a 119 euro, Huawei P30 lite a 229 euro, Huawei P Smart Plus 2019 a 179 euro, Huawei Y7 2019 a 149 euro, Huawei P40 Lite E a 199 euro, Oppo A72 a 259 euro, Oppo A91 a 302 euro, Oppo A52 a 179 euro, Huawei P Smart Pro a 269 euro, Huawei P30 Lite New Edition a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 249 euro e Huawei Nova 5T.

Il nostro consiglio è di collegarvi a questa pagina, sfogliare tutte le offerte e, una volta individuato il modello di vostro interesse, cercarlo direttamente sul sito. Questo perchè, molte volte almeno, Expert pubblica offerte differente per lo stesso terminale, ma in varie colorazioni con prezzi non sempre uguali.