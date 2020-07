Ultima chance da Trony per ricevere gratis tutti i prodotti che volete, non è una fake news, grazie alla campagna Prendi 3 Paghi 2, infatti, il consumatore potrà scegliere ciò che vuole e, il meno caro, riceverlo a titolo completamente gratuito.

La campagna promozionale, come avete già potuto capire, risulta essere in scadenza nella giornata odierna, 23 maggio 2020; gli interessati hanno ancora poco tempo a disposizione per approfittarne, la validità è garantita fino alla chiusura dei punti vendita sparsi sul territorio nazionale (non sul sito ufficiale, né limitazioni territoriali).

Volantino Trony: le offerte sono quasi senza rivali

La via per raggiungere l’obiettivo prefissato appare essere leggermente in salita, ma si incrocia solamente un ostacolo, consistente proprio nell’obbligatorio acquisto di un grande elettrodomestico o di un televisore da almeno 499 euro (in alternativa potrete spendere almeno 69 euro per un piccolo elettrodomestico); se non supererete questo primo step non potrete in nessun modo andare avanti.

Compreso il tutto, ora vi trovate dinnanzi una scelta, da un lato corrispondente all’acquisto di un secondo prodotto, con sconto finale del 50% sul meno caro rispetto alla coppia; dall’altro, invece, l’aggiunta di due modelli al precedente (per un totale quindi di 3 prodotti), garantendosi così l’accesso esclusivo ad una riduzione del 100% sul meno caro fra tutti.

Il volantino Trony lo potete sfogliare qui sotto nel dettaglio, ricordatevi che è attivo solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale, ma senza alcuna limitazione territoriale.