L’operatore virtuale NTMobile ha recentemente deciso di festeggiare l’inizio delle vacanze estive con il lancio di una nuova tariffa molto interessante denominata Summer All In.

Quest’ultima è una tariffa “tutto compreso” che prevede un costo mensile di soli 7.99 euro ed è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza contestuale portabilità del proprio numero, dagli utenti che richiedono un nuovo numero e dai già clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il bundle completo.

NTMobile ha lanciato la Summer All In a soli 7.99 euro al mese

La Summer All In comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati su rete 4G. Il tutto, al prezzo promozionale di 7.99 euro al mese. Sono compresi nel costo mensile della tariffa, anche tutti i servizi come “Ti ho cercato”, segreteria telefonica, hotspot ecc.

La tariffa è attivabile solamente per un periodo limitato, dal 20 luglio 2020 a 31 agosto 2020, in tutti i negozi autorizzati, online o chiamando il servizio clienti. Non ci sono particolari limitazioni, chiunque può sottoscrivere l’offerta. Il costo da sostenere per l’attivazione e la SIM è di 9.99 euro. Nel Roaming in UE minuti e SMS dell’offerta sono utilizzabili senza limitazioni, mentre per il traffico dati vengono messi a disposizione fino a 6 GB al mese.

In caso di superamento della soglia mensile, per il traffico dati viene applicata la tariffazione prevista dal piano base, ovvero 1 centesimo per ogni singolo MB. Che dire, si tratta sicuramente di un’ottima promozione per l’estate e per gli utenti che si ritrovano sempre a corto di Giga. Per scoprire gli altri dettagli, per attivarla o per altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.