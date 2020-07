Postepay: una truffa arriva via mail, ecco come riconoscerla ed evitarla

Postepay e Postepay Evolution sono le carte più attaccate dalle truffe, ma nel senso che i loro nomi vengono utilizzati per trarre in inganno gli utenti. Proprio ultimamente è stato diffuso un nuovo messaggio tramite e-mail che starebbe portando il panico in tutta Italia, eccolo di seguito:

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di effettuare:

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!

Servizio Assistenza di Poste Italiane 2018

Postepay: attenzione alla nuova truffa, ecco cosa dice all’interno della mail