Iliad offre due soluzioni fino a 50GB ma con una novità ottima

Con tutti i migliori presupposti un gestore come Iliad è riuscito ad entrare in Italia e a rubare tantissimi utenti alla concorrenza. Il primo obiettivo è stato raggiunto subito, ovvero quello di entrare a far parte dei primi quattro gestori a livello nazionale. Infatti ad oggi Iliad si ritrova quarto in classifica, con oltre 5,5 milioni di utenti di cui il 98% soddisfatti.

Tutti dovrebbero prendere esempio proprio da quanto fatto dal nostro provider proveniente dalla Francia. Questo è stato infatti capace di lanciare fin dal primo momento promozioni super convenienti, le quali hanno permesso per pochi euro di avere davvero tutto a disposizione ogni mese. Alcune promo sono ancora disponibili, e potete trovare sul sito ufficiale dove potete trovare anche tantissime altre informazioni. Inoltre proprio in questo periodo è stata lanciata una novità molto interessante che gli utenti richiedevano da diverso tempo.

Iliad, sono ancora disponibili le due promozioni migliori fino a 50 giga: c’è anche una novità

Gli utenti che sono in procinto di cambiare gestore devono pensare che per pochi euro possono accaparrarsi una delle migliori offerte di casa Iliad. Queste consistono in due soluzioni davvero incredibile: la Giga 50 e la Solo Voce.

La prima permette di avere tutti i mesi minuti senza nessun limite verso tutti, messaggi illimitati e 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web. La seconda invece permette solo di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti senza navigazione. Tutti gli utenti Iliad che hanno una promo con navigazione Internet inclusa, potranno inoltre basarsi su 4 giga in roaming.