Nelle ultime ore anche l’operatore virtuale Kena Mobile ha lanciato la sua prima offerta winback, dedicata quindi ad alcuni ex clienti che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale.

La proposta dell’operatore per alcuni dei suoi ex clienti è risultata molto ricca e intrigante, soprattutto il suo prezzo. Solamente 5.99 euro al mese per un bundle davvero interessante. Ecco tutti i dettagli.

Kena Mobile propone la sua prima offerta winback

L’operatore virtuale ha proposto minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati per tutti i numeri nazionali e ben 70 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, ovvero 30 Mbps in download sotto rete Tim, al prezzo di soli 5.99 euro al mese. Il costo della nuova SIM e l’attivazione dell’offerta sono completamente gratuite.

Si tratta dunque della stessa offerta disponibile normalmente in versione operator attack, per gli attuali clienti Iliad e virtuali, in questo caso però è indirizzata agli ex clienti Kena Mobile, a prescindere dall’operatore di provenienza. L’operatore sta invitando alcuni ex clienti in target attraverso un SMS.

Ecco un esempio di SMS che sta inviando l’operatore: “Torna in Kena! Per te 70GB (3GB EU), minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. Attiva su kenamobile.it con PIN **** qui: kenamobile.it/offerta-pin entro il 10 Luglio 2020“. Come avrete potuto intuire, la data di scadenza è attualmente fissata per il prossimo 10 luglio 2020. L’SMS conterrà un PIN univoco che vi servirà per procedere con l’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore. Se invece siete comunque interessati all’offerta ma non avete ricevuto alcun SMS, potete attivarla in versione Operator attack.