L’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di continuare, anche nel mese di aprile 2020, le proposte commerciali tramite cambio offerta per alcuni clienti selezionati.

I clienti selezionati avranno quindi la possibilità di attivare alcune offerte dedicate in sostituzione all’offerta precedente. Nel dettaglio parliamo delle Kena Per Te 30, Kena Per Te 50 e Kena Per Te 70, con minuti ed SMS illimitati e Giga variabili. Ecco i dettagli.

Kena Mobile offre il cambio offerta con le Kena Per Te

La Kena Per Te 30 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet in 4G fino a 30 Mbps al prezzo di 5.99 euro al mese. La Kena Per Te 50 comprende invece minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali come la precedete, e 50 GB di traffico internet a 9.99 euro al mese.

Infine, la Kena Per Te 70 comprende sempre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 70 GB di traffico internet a 13.99 euro al mese. Le tre offerte appena presentate sono attualmente disponibili per il cambio offerta ai clienti in target, fino a nuova comunicazione, ma si invitano comunque tutti i lettori a condividere le proprie esperienze.

Il cambio offerta può essere richiesto tramite più modalità, direttamente dall’Area MyKena o dall’applicazione Kena per dispositivi Android ed iOS. Potete anche richiedere il cambio offerta chiamando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181 o utilizzando il Self Car al 40181. Dopo aver confermato la volontà di proseguire con la sostituzione dell’offerta, il cliente riceverà un SMS di presa in carico e prenotazione.