L’operatore unico WindTre ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 31 luglio 2020 la propria offerta denominata Go Top Plus con promo SIM gratis inclusa.

Nel dettaglio l’operatore sconta del tutto il costo della SIM su alcune offerte di tipo Operator Attack della gamma GO presenti nei rivenditori aderenti, come in questo caso. Ecco nel dettaglio cosa comprende la promozione.

WindTre ha prorogato la Go Top Plus fino al 31 luglio 2020

Inizialmente la scadenza di questa promozione era stata fissata al 13 Luglio 2020, ma secondo fonti verificate l’operatore continuerà a proporla ancora fino al 31 Luglio 2020. La Go 50 Top Plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati al costo di 5.99 euro al mese con addebito su credito residuo e costo di attivazione gratuito.

L’operatore ha anche prorogato un’altra offerta della gamma GO, ovvero la Go 100 Top Plus Easy Pay che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico internet mobile a 5.99 euro al mese su metodo di pagamento carta di credito o conto corrente. Il costo di attivazione dell’offerta Go 100 Top+ Easy Pay è gratuito in promozione invece di 49.99 euro se il nuovo cliente decide di rateizzarlo e se l’offerta rimane attiva per 24 mesi.

Grazie alla promo SIM a 0 euro, in entrambi i casi il nuovo potenziale cliente dovrà comunque sostenere una prima ricarica di almeno 10 euro per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Nel frattempo continuano fino a nuova comunicazione le altre offerte della gamma GO, come la GO 50 Fire, la GO 100 Fire Easy Pay, la GO 50 Special e la GO 100 Special Easy Pay. Per scoprire quest’ultime nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.