Attivare una passa a WindTre è davvero molto più facile e semplice del previsto, a patto che comunque vi ritroviate in determinate condizioni di uscita da uno specifico operatore telefonico. I più fortunati, infatti, sono sempre i soliti consumatori in possesso di una SIM di Iliad, di Ho.Mobile o di Kena Mobile.

I suddetti avranno la possibilità di richiedere, nello specifico, la GO 50 Special, una promozione dal costo fisso pari a 6,99 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile (sono infatti esclusi della promozione Go 50 Top+). Al suo interno è possibile trovare un bundle davvero invidiabile, corrispondente per l’esattezza a 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, affiancato da 200 SMS da poter inviare a chiunque in Italia, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Inizialmente sarà necessario versare un contributo di 6,99 euro, per la promozione, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

Passa a WindTre con la versione Easy Pay

In parallelo è disponibile anche la versione Easy Pay, nome completo Go 100 Fire Easy Pay, tramite la quale l’utente si ritrova a poter accedere a 100 giga di traffico dati al mese, 200 SMS e illimitati minuti per telefonare a chiunque, senza però dover sopportare importanti differenze nel prezzo finale di vendita, sempre corrispondente a 6,99 euro al mese.

La limitazione più grande riguarda sicuramente il metodo di pagamento, va infatti ricordato che tutte le Easy Pay necessitano del conto corrente bancario o della carta di credito non ricaricabile, con vincolo contrattuale di 24 mesi.