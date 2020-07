Apple ha rilasciato la prima Beta di iOS 14, che può essere scaricata su tutti gli iPhone compatibili da tutti gli utenti che desiderano provare in anteprima tutte le entusiasmanti novità che la nuova versione del sistema operativo di casa Cupertino porta con sé, tra cui un’interfaccia completamente rivisitata e che, per la prima volta in assoluto, vede l’ingresso dei Widget.

Certo, bisogna comunque considerare che, trattandosi di una Beta e non della versione definitiva, questa potrebbe presentare bug e problemi di vario tipo che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dello smartphone. Ma chi non vede l’ora di mettere le mani sul nuovo sistema operativo, può adesso farlo anche se non si è iscritti al programma Apple Developer. In questo articolo, dunque, vi spiegheremo come scaricare ed installare la prima Beta di iOS 14.

Come scaricare e installare la prima versione Beta di iOS 14

Per scaricare la prima Beta di iOS 14 e provare in anteprima tutte le sue novità, occorre anzitutto avviare il browser Safari ed accedere all’Apple Beta Software Program inserendo le proprie credenziali di accesso dell’account Apple.

A questo punto, occorre selezionare la voce iOS appena sotto la descrizione della pagina relativa alla Guide for Public Betas, e poi cliccare sulla voce enroll your iOS device evidenziata in blu, sotto il paragrafo Get Started. Prima di proseguire, viene consigliato di effettuare un backup dei propri dati, così da recuperarli nel caso in cui, per un motivo o per un altro, questi dovessero essere cancellati dal proprio iPhone.

Fatto ciò, occorre cliccare sulla voce Download profile dal paragrafo Install Profile e poi consentire il tutto. Ora occorre spostarsi nell’area impostazioni del proprio iPhone e cliccare sulla voce Profilo scaricato, e poi su Installa. Una volta riavviato l’iPhone, per scaricare la Beta di iOS 14 occorre semplicemente cliccare sulla voce Generali dalle Impostazioni e poi su Aggiornamento software.