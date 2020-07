Le offerte di Expert appaiono essere davvero imbattibili, in quanto in grado di racchiudere al proprio interno prezzi incredibilmente bassi con tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, sia in termini di smartphone, che proprio di tecnologia in generale.

La campagna promozionale che andremo a raccontarvi è da ritenersi valida in ogni punto vendita in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che opteranno per questa seconda strada, dovranno comunque pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dalla cifra effettivamente spesa o dalla categoria merceologica.

Scoprite i codici sconto e tutte le nuove offerte Amazon, iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Volantino Expert: ecco l’occasione da non perdere

Con il volantino Expert risparmiare è semplicissimo, l’utente si ritrova, ad esempio, a poter mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy S20, attualmente in vendita a soli 779 euro, nella versione completamente sbrandizzata e con garanzia legale di 24 mesi.

Ancora meglio e più qualitativo è lo Huawei P40 Pro, uno smartphone immensamente interessante, in grado di garantire prestazioni al top, ma allo stesso tempo limitato dall’assenza dei servizi Google. Il prezzo finale di acquisto corrisponde esattamente a 1049 euro.

Rientrando invece nella fascia dei 300 euro, spiccano soluzioni altrettanto allettanti, quali sono Huawei P40 Lite (nelle versioni Lite 5G, Lite E e standard), Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Motorola G8, Xiaomi Redmi Note 9 e similari.

Gli acquisti, come specificato in apertura dell’articolo, possono essere completati ovunque in Italia, il prezzo finale di vendita sarà modificato solamente sul sito ufficiale.