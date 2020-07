Trony non si ferma più, nei primi giorni del mese di Luglio l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale assolutamente incredibile, al cui interno troviamo la possibilità di ricevere un prodotto gratis semplicemente completando un acquisto.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere attiva su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale; ciò sta a significare che per completare gli acquisti sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio. Gli interessati, ad ogni modo, potranno anche affidarsi al Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, chiaramente al superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Trony: le offerte che regalano un prodotto

Il nome della campagna è Prendi 3 Paghi 2, come potrete immaginare sarà possibile ricevere un prodotto gratis con l’acquisto di altri due prodotti, a patto però che si segua un iter ben specifico.

L’unico step obbligatorio consiste nell’acquisto di un grande elettrodomestico/televisore da almeno 399 euro, in alternativa ad un piccolo elettrodomestico il cui prezzo sia effettivamente superiore a 69 euro. Fatto questo la strada appare essere in discesa, poiché sarà possibile decidere di aggiungere un solo prodotto e ricevere uno sconto del 50% sul meno caro; oppure optare per altri due dispositivi (rinunciando alla soluzione precedente), per godere infine di una riduzione del 100% sul meno caro.

Il volantino Trony, come specificato in apertura, è disponibile ovunque sul territorio nazionale; per maggiori informazioni potete fare affidamento sulle pagine che trovate inserite qui sotto.