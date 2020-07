Android regala gratis 4 app e giochi del Play Store di Google solo oggi

Quando si parla di Android, è impossibile non ricadere sul Play Store, l’aspetto principale che soprattutto in questo periodo sta tenendo banco. È passato infatti alla storia il caso di Huawei che da diversi mesi a questa parte non può più basarsi sui servizi Google è di conseguenza sul noto negozio di applicazioni e giochi.

Molti utenti, giustamente, reputano il Play Store una risorsa fondamentale se si utilizza il robottino verde come sistema operativo mobile di base. Effettivamente è proprio così, visto soprattutto le opportunità che Google ha deciso di concentrare proprio all’interno dello spazio dedicato ai contenuti. Ci sono applicazioni e giochi che possono essere scaricati da utenti di ogni età e con ogni tipologia di evenienza. Ultimamente poi ci sono tantissime offerte che stanno facendo il giro del web, con contenuti a pagamento che diventano gratis per una o due giornate. Proprio oggi sembra essere la giornata giusta per approfittare di una situazione del genere.

Android solo oggi offre dei contenuti a pagamento gratis sul Play Store

Talvolta gli utenti restano con le mani legate di fronte ad alcuni contenuti che magari possono risultare troppo esosi per il loro portafoglio. Attualmente però sul Play Store di casa Android e ci sono applicazioni e giochi a pagamento totalmente gratis. Si tratta di una promozione che non durerà per molto, per cui conviene approfittare.