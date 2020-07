Le offerte in casa TIM si susseguiranno per tutto il corso dell’estate. Il provider di telefonia darà ampio spazio in queste settimane alle iniziative indirizzate verso il pubblico degli ex clienti e dei clienti di altri operatori. Ancora una volta quindi, le migliori offerte sul mercato saranno quelle vincolate alla portabilità del numero.

TIM e le offerte sino a 50 Giga: ecco le occasioni da non perdere

Una delle migliori offerte di TIM, sotto questo punto di vista, è la promozione Supreme New. I clienti che si affidano a questa promozione potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili a cui si aggiungono anche 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo dell’iniziativa sarà di soli 5,99 euro a cui vanno aggiunti 12 euro per l’attivazione della SIM. La promozione è indirizzata principalmente agli attuali clienti di Iliad ed agli ex abbonati di TIM ora con operatore virtuale.

In alternativa all’offerta Supreme New, gli abbonati potranno scegliere l’offerta Steel Pro. Anche per questa promozione è confermato il pacchetto base dei consumi con chiamate senza limiti a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet. Il costo della promozione sarà di 7,99 euro ogni mese sempre con 12 euro da pagare una tantum come prezzo di attivazione della rete e rilascio per la SIM card.

Se la Supreme New guarda con attenzione ai clienti di Iliad, la Steel Pro è rivolta ad un pubblico più ampio. Potranno accedere a questa iniziativa low cost, infatti, anche gli attuali clienti di Vodafone, WindTre o Fastweb.