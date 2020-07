Gli appassionati della saga di Watch Dogs saranno felici di sapere che Ubisoft sta per regalare Watch Dogs 2. Per poter riscattare una copia del titolo sarà sufficiente seguire l’evento Ubisoft Forward e effettuare alcune semplici operazioni.

Come si può leggere nella nota ufficiale, l’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio con la diretta che inizierà a partire dalle ore 21:00. Tuttavia, l’evento Ubisoft Forward sarà preceduto da un pre-show in cui saranno distribuiti regali gratuiti. Per assistere al pre-show sarà necessario collegarsi alle ore 20:00 ad uno dei canali social dell’azienda.

Ubisoft regala Watch Dogs 2, ecco i passaggi per riscattare il gioco

Non è ancora chiaro quando sarà possibile riscattare Watch Dogs 2. Ubisoft infatti ha semplicemente detto che basterà effettuare il log in sulla piattaforma Uplay in un momento ben preciso della presentazione. Ubisoft specifica che bisognerà loggarsi tra il panel dedicato a Trackmania e la fine dell’evento.

In questo modo si potrà riscattare il gioco gratuitamente e collegarlo per sempre all’account. Inoltre, si potrà partecipare ad una serie di quiz per vincere ulteriori ricompense in-game per tutti i giochi della software house.

Durante l’evento, Ubisoft svelerà nuovi dettagli sui giochi in cantiere e quelli già usciti. Saranno fornite tantissime informazioni in merito ai nuovi titoli con interviste e video gameplay.

Tra le nuove feature più attese ci sono certamente nuove modalità per Trackmania, Ghost Recon Breakpoint Just Dance 2020 e The Division 2. Per quanto riguarda i nuovi giochi invece, i più attesi sono certamente Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Hyper Scape. questi tre titoli avranno degli approfondimenti specifici nel post-show.