Con gli ultimi Pixel 4 e Pixel 4 XL, Google ha introdotto sui propri dispositivi un comparto fotografico inserito in una zona quadrata (in maniera analoga agli ultimi iPhone 11 di Apple). Per la prossima generazione di smartphone, però, sembra che l’azienda abbia in mente una disposizione dei sensori fotografici differente. Una nuova immagine render, in particolare, ci ha svelato quello che potrebbe essere il design delle fotocamere che troveremo sul prossimo Google Pixel 5 XL.

Google Pixel 5 XL: ecco le fotocamere posteriori

L’immagine render in questione è stata pubblicata in un video sul canale YouTube Front Page Tech da parte di Jon Prosser. Nello specifico, in questo video possiamo osservare un primo render del nuovo smartphone di casa Google realizzato in base alle indiscrezioni trapelate in rete fino ad ora.

Osservando quindi il video, possiamo notare come il design delle fotocamere posteriori dovrebbe cambiare rispetto agli attuali Google Pixel 4 e Pixel 4 XL. Al posto di una zona quadrata, infatti, qui sembra essere presente una zona semicircolare in cui vengono collocati i sensori fotografici. Oltre a questo, a cambiare sembra essere anche il numero dei sensori fotografici. Se sugli attuali modelli abbiamo infatti una dual camera posteriore, dai render di questo nuovo video sembra esserci invece sul futuro Google Pixel 5 XL una tripla fotocamera posteriore.

Se quanto rappresentato nel video in questione dovesse risultare vero, significherebbe che Big G ha deciso di introdurre finalmente un sensore grandangolare sui suoi prossimi smartphone di punta. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Vi ricordiamo che nel corso dei prossimi mesi dovrebbe essere annunciato anche il nuovo medio di gamma dell’azienda, cioè il presunto Google Pixel 4a.