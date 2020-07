Eventi recenti hanno messo in condizione la famosa applicazione riguardante brevi video, ossia TikTok, di interrompere il suo servizio in quel di Hong Kong. L’app vedrà la sua rimozione dallo Store della regione in pochi giorni, secondo quanto riferito da un portavoce. In seguito alla nuova legge sulla sicurezza imposta dalla Cina, La ByteDance sarebbe il primo Internet service a ritirarsi ufficialmente dal mercato della regione. Inoltre, il famoso social Facebook, insieme a Google e Twitter, hanno deciso di bloccare le richieste del Governo e della polizia del posto di avere informazioni sugli utenti. Tutto ciò è avvenuto principalmente in seguito alla stretta di Pechino, mirata a bloccare le minacce alla sicurezza nazionale.

TikTok: i tempi per l’applicazione stanno diventando davvero duri

L’annuncio arriva nel momento in cui TikTok è stata accusata recentemente da Anonymous di fare spionaggio di massa. Infatti, su tutti i telefoni governativi americani, l’app è stata perentoriamente bandita. Michael Pompeo, segretario di Stato americano, ha dichiarato a Fox News: “Stiamo sicuramente esaminando il blocco delle app di social media cinesi, e tra queste c’è sicuramente TikTok”

Si va ad aggiungere alla situazione già difficile la soluzione già adottata precedentemente dall’India, la quale ha bloccato 57 app soprattutto cinesi, incluse TikTok e WeChat. Ciò è avvenuto anche in seguito alle tensioni esistenti tra i due paesi nella zona di Confine.

TikTok riunisce molti utenti, circa 100 milioni di giovani negli USA e i servizi di ByteDance Douyn e Toutiao anche, ma per un numero simile di cinesi. TikTok ci ha sempre tenuto a smentire che i dati degli utenti avessero la loro conservazione in Cina, dichiarando che i loro server sono fuori dalla giurisdizione cinese. Tuttavia, ha sempre ricevuto critiche per essere spesso d’accordo con le priorità di Pechino, prendendo di mira i video che parlano delle proteste contro la democrazia ad Hong Kong.

Inoltre, un portavoce di ByteDance ha dichiarato a Bloomberg che i video delle proteste ad Hong Kong sono stati rimossi per violazioni delle linee guida riguardo contenuti violenti e non tanto per motivi politici.