MediaWorld non ha ancora lanciato una specifica campagna promozionale, l’unica soluzione per cercare di risparmiare con l’acquisto di tecnologia consiste proprio nell’affidarsi interamente al sito ufficiale.

In questo caso, al superamento dei 199 euro di spesa il consumatore ha la possibilità di optare per il finanziamento senza interessi, con pagamento a Tasso Zero tramite conto corrente bancario (naturalmente la richiesta dovrà essere approvata dall’agenzia di credito). In parallelo, è bene ricordare che le spese di spedizione saranno sempre da aggiungere al prezzo finale mostrato effettivamente a schermo, in genere corrispondono a 4,99 euro circa, ma potrebbero anche essere differenti.

Volantino MediaWorld: i prodotti in promozione sono tantissimi

Innumerevoli smartphone sono effettivamente disponibili in promozione, tra questi è possibile approfittare del Samsung Galaxy A51 a 259 euro, iPhone 11 a 784 euro, Galaxy A71 a 369 euro, Apple iPhone Xs a 799 euro, Galaxy A20e a 149 euro, Apple iPhone 11 Pro a 1049 euro, Galaxy S20 a 699 euro, Xiaomi Redmi 8 a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 287 euro, Huawei P40 Lite a 248 euro, Huawei P30 Lite a 219 euro, Apple iPhone SE a 539 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro e tantissimi altri ancora.

Naturalmente noi vi abbiamo fornito un esempio di cosa vi aspetta sul sito ufficiale, poiché comunque sono disponibili tantissimi prodotti anche di categorie merceologiche completamente differenti le une dalle altre (non mancano televisori, notebook, elettrodomestici o prodotti per la casa in generale). Se volete scoprirli nel dettaglio non dovete fare altro che aprire questo link.