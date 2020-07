Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare del prossimo Prime Day della piattaforma di e-commerce Amazon, che sembrerebbe non trovare pace, tanto meno una data di partenza.

L’evento potrebbe addirittura essere rimandato nel mese di ottobre 2020, nonostante fosse inizialmente programmato per il mese in corso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon Prime Day: probabilmente si terrà nel mese di ottobre 2020

La due giorni di sconti su migliaia di prodotti che negli ultimi anni ha caratterizzato il mese di luglio, quest’anno non è stato ancora annunciato, questo fa pensare che non possa tenersi nel mese in corso. Il motivo è molto intuibile: la pandemia in corso ha costretto la piattaforma a prendere tempo ed aspettare tempi migliori, tempi che però a quanto pare, ancora non sono arrivati.

La decisione di Amazon sembrerebbe nascere da un motivo piuttosto serio: l’aumento dei casi di contagio da Covid-19 negli Stati Uniti. Dopo un apparente miglioramento della situazione, che ha permesso ad Amazon di tornare alla (quasi) normalità e a molti negozi di elettronica di riaprire (tra cui anche Apple), negli USA la situazione è nuovamente fuori controllo. E questo spingerebbe Amazon a posticipare di un ulteriore mese il Prime Day 2020.

Il colosso di Seattle dovrebbe ancora decidere se posticipare o annullare addirittura l’evento. Difficilmente verrà organizzato per luglio e lo stesso possiamo dire per settembre. L’ipotesi ricade quindi sul mese di ottobre 2020, come mostra anche un report di Business Insider. Vi ricordo però che vicino al mese di ottobre si svolge anche il Black Friday, quindi uno dei due eventi potrebbe essere rovinato, essendo troppo vicini. Non ci resta che attendere una dichiarazione da parte della piattaforma.