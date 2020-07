Netflix è il paradiso degli streamer che tra non molto potranno scoprire il seguito delle appassionanti vicende che ci stanno tenendo con il fiato sospeso dopo i gran finali di Peaky Blinders, After Life e Sex Education.

Il catalogo del colosso americano dello streaming si sta per popolare di nuovi contenuti. Tantissimi utenti assaporano l’aria di novità per queste pluripremiate serie televisive che ci hanno intrattenuto negli anni scorsi e durante i mesi della quarantena. La curiosità aumenta per le storie dei personaggi più amati. Ecco le news del momento che tutti stavano aspettando con grande trepidazione.

Peaky Blinders ritorna insieme a Sex Education ed Afer Life per un seguito davvero entusiasmante su Netflix

L’emergenza sanitaria ha prodotto una sorta di low motion cinematografico in termini di produzione. Tutto è rallentato per causa del distanziamento sociale e degli agguati del temuto virus. Le riprese si sono arrestate facendo slittare i tempi per la messa in onda delle serie più amate.

Ma finalmente ci son buone nuove per quanto riguarda After Life e The Witcher. Per quel che riguarda quest’ultima si è messo in conto l’annuncio di una seconda stagione mentre per la seconda è attesissima la terza stagione ora in programma per Aprile 2021.

Non meno importante Peaky Blinders che ha stregato orde di abbonati Netflix. In merito si è detto che la produzione della sesta stagione è in programma ma non sono ben chiare le tempistiche che, secondo recenti indiscrezioni, potrebbero slittare a fine anno. Ad ogni modo i timori per uno shutdown della serie sono stati dissolti con le ultime dichiarazioni fatte dal colosso americano a fronte dei nuovi accordi e dei nuovi investimenti.