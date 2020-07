Il variegato catalogo Netflix offre ogni giorno serie TV molto interessanti. Essendo il suo pubblico, molto vasto è diverso, è in grado di presentare ogni giorno serie televisive nuove e originali. Tra queste sono incluse serie come The order e Dark, entrambe attesissime dai fan. Ecco quali sono tutte le novità in merito a queste serie.

Dark and The Order, Ecco tutte le novità sul futuro delle nuove stagioni

La seconda stagione di The Order, la serie horror soprannaturale e di produzione americana, in streaming su Netflix, ci ha portato sulle montagne russe: lupi mannari, società segrete, magia e oscuri presagi sono solo alcuni degli elementi tipici del genere che abbiamo visto nel secondo ciclo di episodi. Netflix non si è ancora espressa circa il rinnovo di The Order per una terza stagione. Visto il successo della serie è facile prevedere The Order venga rinnovata.

Per quel che riguarda invece Dark, serie di produzione tedesca, che ha dato una gran bella scossa alla Germania per ciò che riguarda la qualità delle serie TV, la sua terza stagione è stata pubblicata su Netflix pochissimi giorni fa, il 27 giugno. Purtroppo per coloro che si auguravano che uscisse anche la quarta stagione della serie, la risposta è negativa. Ecco infatti, come si sono espressi gli autori sulla seria, appena dopo che la terza stagione era stata confermata:

È ufficiale, stiamo lavorando sulla 3 stagione di Dark! Sarà il ciclo conclusivo di questo grande viaggio. Abbiamo sempre pensato a tre stagioni quando abbiamo creato Dark, e siamo felici di annunciare che le riprese della 3 e ultima stagione inizieranno tra quattro settimane. In questo modo potremo darvi il capitolo finale di Dark già nel corso del prossimo anno. Grazie a Netflix per la fiducia. Grazie a tutti i fan di Dark da tutto il mondo, siete fantastici e vi amiamo!