Da un paio di giorni sta girando una notizia particolare per quanto riguarda i futuri iPhone di Apple. La serie di prossima generazione potrebbe arrivare con qualcosa in meno sul mercato. Seconda una fonte che storicamente ha avuto più volte ragione che torto, l’analista Ming-Chi Kuo, non ci sarà nessun caricabatterie incluso nella confezione, ma andrà comprato a parte.

Apparentemente la nuova generazione vedrà il supporto di caricabatterie con velocità di carica migliorata, si passerebbe a 20W. Secondo alcuni voci fuori dal coro, sarà incluso mentre per altri no. Nel caso non fosse incluso, la spiegazione potrebbe essere molto semplice.

Come riportato in precedenza, Apple vorrebbe aggiustare il costo dei nuovi iPhone. Con l’arrivo del 5G c’è stato un aumento dei costi di produzione e quindi del costo finale. Per cercare di non caricare troppo al consumatore, ecco che togliere dalla scatola il caricabatterie e gli auricolari cablati potrebbe risolvere in parte la situazione.

Apple: iPhone 12 senza caricabatterie

La verità, come al solito, potrebbe trovarsi in mezzo. Quest’anno ci si aspetta una vera pletora di modelli tra quelli 5G e quelli LTE. Apparentemente se ne potrebbe aspettare addirittura 8, ovvero 4 modelli principali ognuno con la variante senza modem di nuova generazione e quelli con.

A questo punto viene facile pensare che la differenza non sarà tutta qua, ma che i modelli più costosi potrebbero arrivare con in dotazione anche il caricabatterie metri gli altri no. Tutto è ancora da vedere in ogni caso. Allo stato attuale si tratta solo di rumor e congetture.