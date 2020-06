CoopVoce presenta la ChiamaTutti TOP 30 insieme alla Easy+ a partire da 5€

Come tanti altri gestori, anche CoopVoce è stato in grado di trovare la sua arma vincente pian piano. Inizialmente le sue offerte non erano ben viste dagli utenti, i quali infatti viravano spesso verso altre soluzioni magari molto più pubblicizzate. I gestori virtuali però col tempo hanno trovato un nuovo leader, ovvero proprio il gestore di casa Coop.

Sono tantissime le soluzioni ad oggi presenti sul sito ufficiale, le quali si alternano come una staffetta durante i 12 mesi dell’anno. Infatti CoopVoce tende a cambiare le sue offerte ogni 30 giorni, con due soluzioni nuove che in questo caso si sono avvicendate alle precedenti proprio durante il mese di giugno. Si tratta ovviamente di soluzioni che comprendono tutto ciò che serve ad un utente medio, ovvero minuti, SMS e giga per navigare sul web.

CoopVoce: le ChiamaTutti TOP 30 e Easy+ hanno davvero tutto, ecco contenuti e prezzi

Il mondo CoopVoce durante il mese di giugno si è arricchito con altre due offerte di altissimo livello: la ChiamaTutti TOP 30 e la ChiamaTutti Easy+.

Entrambe le soluzioni costano davvero poco ed offrono tutto anche se in quantità diverse. La prima permette ogni mese di avere minuti senza limiti verso tutte le numerazioni fisse e mobili, 1000 SMS e 30 giga per navigare sul web senza limiti. La seconda soluzione invece permette di avere 1000 minuti verso tutti i gestori, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare in internet. I prezzi rispettivamente sono di 9 euro al mese per sempre e 5 euro al mese per sempre per tutti gli utenti.