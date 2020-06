L’operatore virtuale CoopVoce all’inizio del mese di giugno 2020 ha lanciato due nuove offerte che continuano tutt’ora ad essere disponibili all’interno del proprio sito ufficiale.

Stiamo parlando delle offerte chiamate Easy + e Top 30, proposte ad un prezzo molto conveniente, rispettivamente di 5 e 9 euro al mese. Ecco tutti i dettagli sul bundle.

CoopVoce continua a proporre le offerte Easy + e Top 30

Partiamo subito dall’offerta meno costosa, ovvero la Easy + che comprende 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 5 euro al mese. I già clienti dell’operatore possono attivare l’offerta seguendo diverse modalità: utilizzando l’app di CoopVoce; accedendo all’area clienti del sito di CoopVoce; chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688; inviando un sms al numero gratuito di assistenza automatica 4243688, scrivendo SI EASY+; chiamando gratuitamente il Servizio Clienti 188; e, infine, rivolgendosi ai punti vendita Coop.

I nuovi clienti invece avranno a disposizione il sito ufficiale dell’operatore, dove potranno essere seguiti durante l’attivazione. Quest’ultima ha un prezzo di 9 euro a cui si vanno ad aggiungere i 5 euro del primo rinnovo anticipato. Il costo della nuova SIM Card è invece pari a 10 euro una tantum. Passiamo ora alla seconda offerta, la Top 30 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a 9 euro al mese.

I già clienti possono attivarla seguendo le modalità descritte per l’offerta precedente, mentre i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero, dovranno continuare ad affidarsi al sito ufficiale dell’operatore. In questo caso il costo dell’attivazione è di 10 euro da aggiungere al costo di una prima ricarica obbligatoria per coprire il primo mese di rinnovo, ovvero almeno 10 euro. Per tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore, dove troverete tantissime altre offerte molto convenienti.