Amazon ha acquistato la società per auto a guida autonoma della Startup Zoox. L’obiettivo è costruire veicoli autonomi che le persone potranno prenotare, e i cui usi possono essere vari, dalla consegna di pacchi all’uso di queste auto come se fossero taxi.

Zoox è nata con l’intento di realizzare veicoli robotizzati senza volante, freni e pedali dell’acceleratore. L’acquisto di questa società dà ad Amazon il controllo di un team di 1000 persone per espandere i suoi servizi. Il Financial Times ha riferito che Amazon intende far funzionare autonomamente questa compagnia. La Startup funzionerà come il provider di streaming per videogiochi Twitch.

Amazon e Zoox: la nuova partnership per realizzare veicoli a guida autonoma dai “mille usi”

Si ipotizza che la tecnologia usata renda possibile l’uso di questi veicoli robotizzati anche sui marciapiedi. Potrebbe inoltre essere utilizzata per controllare dei droni e consegnare i pacchi Amazon in modo completamente diverso. La quota pagata da Amazon per quest’acquisto ammonta a circa 800 milioni, ma non ci sono conferme ufficiali. Si prevede inoltre che Amazon investirà miliardi nell’azienda per portare i suoi prodotti sul mercato in modo più inclusivo.

“Questa acquisizione consolida l’impatto di Zoox sull’industria automobilistica a guida autonoma”, ha dichiarato Aicha Evans, CEO di Zoox. “Abbiamo fatto passi da gigante con il nostro approccio mirato alla mobilità sicura e autonoma. Ora abbiamo un’opportunità ancor più grande”. Il Wall Street Journal ha riferito il mese scorso che le due società erano in fase di trattativa. “Zoox sta lavorando per immaginare, inventare e progettare un’esperienza di guida autonoma di prim’ordine,” ha dichiarato Jeff Wilke, CEO di Worldwide Consumer di Amazon. “Zoox è appassionata di innovazione e siamo entusiasti di aiutare il talentuoso team a rendere la loro visione realtà”.