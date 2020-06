WindTre ruba i clienti a LycaMobile con una delle sue migliori promozioni in circolazione, la Go 50 Special vuole andare a contendere il primato a Vodafone, proponendo in cambio tantissimi contenuti ad un prezzo relativamente ridotto.

La soluzione oggetto del nostro articolo, infatti, risulta essere disponibile in esclusiva per i consumatori che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di LycaMobile, in nessun altro caso sarà possibile accedervi, anche con portabilità del numero originario. Il costo di attivazione previsto di base corrisponde esattamente a 6,99 euro per la promo, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; il rinnovo del tutto comporterà ad ogni modo il pagamento di 9,99 euro al mese, di base tramite credito residuo.

Passa a WindTre con la promozione migliore del momento

La Go 50 Special include comunque un bundle fortemente interessante, poiché in grado di convincere anche gli utenti più restii al cambio operatore. All’interno si possono trovare infatti 200 SMS da poter utilizzare verso chiunque, 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile, per finire poi con illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia.

Il costo fisso della promozione corrisponde a soli 9,99 euro al mese, come indicato in precedenza, da versare tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Nel caso in cui l’utente fosse alla ricerca di un bundle più convincente, è possibile comunque affidarsi alla versione Easy Pay, il pagamento del canone avverrà esclusivamente tramite conto corrente o carta di credito (con vincolo contrattuale di 24 mesi), ma si potrà accedere a 100 giga al mese a tempo indeterminato.