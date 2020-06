L’operatore virtuale LycaMobile, attivo in Italia su rete Vodafone 4G, ha prorogato ulteriormente l’attivazione delle offerte PORT IN e PORTIN EST al 30 Giugno 2020.

Insieme alla gamma di offerte PORT IN è stata anche prorogata la promo ricarica, che comprende 100 minuti verso tutti e 3 GB di traffico internet per qualsiasi importo ricaricato attraverso il sito ufficiale. Ricordiamoci insieme cosa comprendono le offerte PORT IN.

LycaMobile proroga tutte le sue offerte PORT IN fino al 30 giugno 2020

Precisiamo che le offerte PORT IN e PORTIN EST sono dedicate solo a chi porta il proprio numero in LycaMobile da un altro operatore, dunque esclusivamente con contestuale richiesta di portabilità. L’offerta PORT IN offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 60 Giga di traffico dati al prezzo di 7.90 euro al mese. Nei Paesi dell’Unione Europea sono offerti 4 GB al mese.

L’offerta PORTIN EST prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 60 Giga di traffico dati, oltre a 100 minuti internazionali verso i numeri fissi e mobili dei Paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada, al prezzo di 10.90 euro al mese. In Roaming UE sono offerti 5.5 Giga al mese.

L’attivazione delle precedenti offerte è gratuita, mentre il costo della SIM e di una prima ricarica contestuale all’attivazione, sono variabili a seconda del rivenditore. Le velocità massima di navigazione, vi ricordo, è di 60 Mbps in download e in upload. l superamento del traffico dati incluso si applicano le condizioni della tariffa standard di 18 centesimi di euro per singolo MB consumato, mentre minuti ed SMS sono illimitati nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.