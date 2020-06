OnePlus è partita con una certa filosofia che si basava sul costo dei dispositivi rispetto alla concorrenza. Questa filosofia gli ha permesso di crearsi una forte fan base sparsa per il mondo. Detto questo però, negli ultimi anni gli smartphone hanno iniziato a costare sempre di più, anche a causa della tecnologia dietro di essa. Ma non c’è da preoccuparsi perché il brand ha in serbo una nuova serie economica.

Questo progetto era già nell’aria da diversi paesi, ma di recente, il fondatore e CEO Pete Lua, ha confermato il tutto scrivendo sul forum officiale del marchio che stanno sviluppando un’esperienza premium. Tradotto significa che la potenza e le funzioni dei top di gamma stanno arrivando su una nuova linea di prodotti di smartphone più economica.

OnePlus ha deciso di seguire questa via anche per merito proprio dei fan che hanno fatto a capire al marchio che si stava allontanando troppo dalla strada segnata in partenza. Altro aspetto importante rivelato nella pubblicazione è che questo genere di dispositivi non arriverà solo in Cina e India, i due mercati più grandi, ma anche in Europa.

OnePlus e la linea economica

Ovviamente il primo di questi dispositivi sarà OnePlus Nord, il dispositivo che fino a poco fa si chiamava Z e ancora prima 8 Lite. Se è anche vero che Lite è sparito dal nome, rimane questo il principio. Il dispositivo sarà di fatto alimentato da uno Snapdragon 765G, avrà un display AMOLED, una configurazione posteriore da 4 fotocamere e una tecnologia di ricarica da 30W. Non sarà un top di gamma, ma c’è tanta carne al fuoco.