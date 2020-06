Con il Decreto Rilancio sono stati previsti alcuni aggiornamenti e rinnovi dei vari bonus messi a disposizione dal Governo Italiano. Nello specifico, è stato aggiornato il bonus dei 600 dedicato a partite Iva (professionisti), lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, bonus che ora è diventato da 1000 euro. Sul sito INPS, in particolare, ora è finalmente possibile richiedere l’indennità per la terza mensilità di maggio.

Bonus 1000 euro di maggio: ecco come richiederlo

L’INPS ha da poco comunicato attraverso le varie piattaforme social (come Facebook e Twitter) che dal 19 giugno è disponibile la procedura per richiedere le indennità COVID-19 del bonus di 1000 euro per il mese di maggio. Nello specifico, il bonus è rivolto a:

liberi professionisti con partita IVA;

partecipanti a studi associati/società semplice con partita IVA;

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Come fare per poter richiedere questo bonus? In primis, è necessario eseguire l’accesso sul sito INPS con le credenziali in possesso (SPID, CIED, ecc). Bisognerà accedere, nello specifico, nell’area dedicata al bonus da 600 euro a questo link. Successivamente, bisognerà cliccare su Indennità COVID-19 e poi su invio domanda. Da qui verrà poi mostrato un file dove verranno elencate le varie prestazioni da richiedere, compresa quella del bonus di 1000 euro. Basterà poi seguire il resto delle indicazioni fornite dal portale INPS per poter proseguire con la richiesta.

Va precisato che, per poter richiedere il bonus 1000 euro, i titolari di Partita IVA devono dimostrare la riduzione nel secondo bimestre 2020 di almeno il 33% del reddito rispetto allo stesso periodo del 2019 tramite autocertificazione. I co.co.co. e i lavoratori stagionali del del turismo e degli stabilimenti termali, invece, non hanno bisogno di inviare la richiesta, dato che hanno ricevuto il bonus da 600 euro e perciò verrà rilasciato in automatico il bonus di maggio.