Il settore dei warable sta diventando sempre più importante per Xiaomi. Il produttore ha affermato il proprio successo con device come quelli appartenenti alla serie Mi Band, adesso arrivata alla quinta generazione.

Ora i tempi sembrano maturi per fare il salto e passare dalle smartband agli smartwatch veri e propri. Infatti, Xiaomi ha presentato lo scorso novembre il Mi Watch. Si tratta del primo smartwatch che riporta il logo Xiaomi e equipaggiato con Wear OS di Google.

A dicembre 2019 invece e è arrivato Watch Color, uno smartwatch che ha molti punti in comune con Amazfit GTR. In questo caso però non è presente Wear OS ma le specifiche sono altrettanto interessanti.

Xiaomi Mi Watch Revolve arriverà molto presto

Su Watch Color è possibile trovare un display AMOLED di forma circolare da 1.39 pollici e risoluzione 454×454. Sono presenti tutti i principali sensori tra cui lettori per il battito cardiaco, GPS, Bluetooth 5.0, NFC, barometro, giroscopio e molto altro ancora. Non manca la resistenza subacquea fino a 5 atmosfere e una batteria in grado di durare fino a 14 giorni.

Adesso, Xiaomi sembra vicina a lanciare un nuovo smartwatch chiamato Mi Watch Revolve. Stando a quanto riportato dai ragazzi d XDA Developers, il nuovo device arriverà nel corso delle prossime settimane. Questo nuovo wearable è comparso nella lista dei device compatiibli con l’app Mi Watch. Inoltre, secondo i primi rumor, il Mi Watch Revolve sarà la versione internazionale di Mi Watch Color.

Insieme a questo smartwatch sull’app è comparso anche Mi Smart Band 4C. Molto probabilmente si tratta di una Redmi Band ribrandizzata per i mercati internazionali. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.