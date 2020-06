Nelle scorse settimane la fotocamera di OnePlus 8 Pro è finita nell’occhio del ciclone. Lo smartphone è dotato di un particolare filtro chiamato “Fotocromia” che va ad appiattire i colori e rendere tutto tendente al bianco. Purtroppo, c’è anche un ulteriore effetto indesiderato a cui il produttore forse non aveva pensato.

Infatti, OnePlus 8 Pro riesce a vedere attraverso gli oggetti. Di fatto la modalità “Fotocromia” si è trasformata involontariamente in una modalità “Raggi X”. Lo strano fenomeno sembra possibile grazie alla luce infrarossi che penetra attraverso i materiali poco spessi come la plastica.

OnePlus 8 Pro ottiene nuovamente il filtro “Fotocromia”

Se inizialmente la situazione era divertente, gli utenti hanno iniziato a fare prove con questa modalità di scatto. Ne è emerso che OnePlus 8 Pro era in grado di vedere anche attraverso alcuni vestiti, sollevando possibili problemi di privacy.

L’intervento di OnePlus è stato immediato e la modalità è stata rimossa dai device per evitare problemi. Durante questo periodo, gli ingegneri del produttore hanno lavorato per risolvere il bug e rendere il sensore meno sensibile alla luce infrarossa. La rimozione è partita in Cina per poi estendersi in India e nel resto del mondo.

Tuttavia, lo stesso produttore ha confermato che la rimozione avrebbe riguardato solo la HydrogenOS e non la OxygenOS. Per questo motivo, l’update OTA che ha rimosso la feature dai OnePlus 8 Pro è arrivato in maniera accidentale. Ne consegue che con l’update OxygenOS 10.5.10 la feature è stata ripristinata sui device interessati. Per quanto riguarda il mercato asiatico, il filtro “fotocromia” tornerà disponibile a fine mese con un update dedicato.