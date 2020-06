Ancora una volta Google si è trovata ad agire manualmente per rimuovere una lunga lista di applicazioni contenenti alcuni pericolosi malware. Le app in questione, ovviamente, si trovavano tutti sul Play Store Android. L’eliminazione è avvenuta dopo che sono state ricevute diverse segnalazioni per quanto riguarda la violazione della privacy.

Sono state individuate per la prima da White Ops, una società di sicurezza. Sono ben 38 e molte di queste si somigliano in quanto sono quasi tutte app per selfie con filtri per le immagini. Il malware contenente in questione faceva riempire lo smartphone di ads che rimandavano a pagine internet. Il processo con cui funzionavano rendeva anche difficile disinstallarle.

Altre app malevole sugli smartphone Android

Questa la lista delle 38 app coinvolte, 17 delle quali scaricate molte volte: