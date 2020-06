CoopVoce prepara la lotta a TIM e Vodafone con 2 promo a partire da 5 euro

I gestori telefonici sono davvero tanti, e spesso c’è l’imbarazzo della scelta per decidere presso quale di essi accasarsi. Ora come ora pare che i gestori virtuali stiano prendendo il sopravvento, soprattutto grazie ai prezzi incredibili che riescono ad offrire. Uno tra questi è di sicuro CoopVoce, provider che ha visto fortune alterne durante la sua carriera. Dal 2007 l’azienda opera in Italia con le sue offerte mobili, anche se gli utenti non hanno poi mostrato di essere così interessati a sottoscriverle.

La motivazione stava proprio nei contenuti, ritenuti troppo esigui dal pubblico che ha preferito altre soluzioni. Ora però CoopVoce ha totalmente rielaborato la sua strategia, riuscendo quindi a lanciare promozioni degno di nota. Attualmente è davvero difficile non valutare una delle soluzioni di questo gestore, il quale non sembra avere rivali all’interno del suo ambito.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti TOP 30 con la Easy+, ecco tutto incluso a partire da 5 euro

Le offerte attuali di CoopVoce sono in bella mostra proprio sul sito ufficiale dell’azienda. Stiamo parlando della linea ChiamaTutti, la quale si amplia con ben due offerte di assoluto livello.

La nuova TOP 30 e la Easy+ arrivano per portare via altri utenti alle aziende rivali e con prezzi che corrispondono rispettivamente a 9 e 5 euro al mese. La prima offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda offerta invece offre 1000 minuti verso tutti gli utenti, 300 SMS e 3 giga in 4G per navigare. Entrambe possono essere sottoscritte anche dai già clienti del provider.