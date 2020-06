CoopVoce sta continuando con la sua fase di rinnovamento, la quale comprende ovviamente all’arrivo di tante nuove offerte a far parte della sua linea. Molti utenti in passato hanno bistrattato ed evitato questo gestore, il quale veniva accusato di non offrire troppi contenuti. Effettivamente le offerte costavano molto poco, ma giga, minuti e messaggi non erano all’altezza della concorrenza.

In seguito poi, dopo un cambio di strategia, il gestore di Coop ha cambiato volto diventando uno dei più famosi sul mercato. Diverse persone hanno quindi valutato più volte un cambio gestore, riuscendo anche a trovarsi molto bene vista la grande affidabilità di quest’ultimo. A quanto pare infatti CoopVoce risulta uno dei più interessanti dal punto di vista dell’affidabilità, visto che nessuno ha mai ricevuto brutte sorprese.

CoopVoce: arrivano la ChiamaTutti TOP 30 e la ChiamaTutti Easy+, offerte piene di contenuti

In questo momento CoopVoce possiede altre due promozioni nella sua linea ChiamaTutti, la quale ha guadagnato tanti utenti negli ultimi mesi. Stiamo parlando delle due promo meglio conosciute con i nomi di TOP 30 e Easy+, soluzioni diverse tra loro ma ugualmente vantaggiose.

La prima è la migliore delle due, visto che offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda invece diminuisce i contenuti ma anche il prezzo, visto che per soli cinque euro ogni mese concede 1000 minuti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G. La prima offerta invece costa solo 9 euro al mese, e così come la seconda, può essere sottoscritta da tutti gli utenti.