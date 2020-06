A causa delle emissioni di Co2, si sta cercando di trovare diverse soluzioni per ridurre l’inquinamento anche in ambito di auto e motori. In questo contesto, una delle soluzioni più innovative che si stanno sperimentando è quella delle auto a idrogeno e Nikola Motor, azienda del settore fondata da Trevor Milton, ha presentato il suo primo pickup a idrogeno.

Nikola Badger, il primo pickup al mondo alimentato a idrogeno

Se Elon Mask ha presentato il suo primo pickup elettrico, cioè il pickup Tesla Cybertruck, l’azienda americana Nikola Motor di Trevor Milton ha proposto il suo primo pickup con motore elettrico alimentato a idrogeno, il Nikola Badger, e sarà disponibile al pre-ordine a partire dal prossimo 29 giugno. Questo mezzo sarà dotato di una classica batteria elettrica affiancata da un sistema a idrogeno fuel cell e le prestazioni saranno davvero notevoli. Su questo pickup saranno infatti presenti quattro motori indipendenti (in modo tale da gestire la trazione integrale su ogni ruota), 455 cavalli di potenza e una accelerazione da 0 a 100 km/h di 2,9 secondi.

Questa azienda ha una grande esperienza nel settore delle auto a idrogeno. Il fondatore Trevor Milton ha infatti avviato il progetto per la creazione di truck e camion alimentati a idrogeno. Le ordinazioni per questa tipologia di vetture ha raggiunto cifre esorbitanti, pari a circa 10 miliardi di dollari. Nei piani di Milton e dell’azienda è inoltre previsto per il 2021 la creazione di numerose stazioni di rifornimento per questa tipologia di automotive. Alcuni hanno considerato la Nikola Motor un vero e proprio fenomeno del settore delle automotive, soprattutto in seguito all’enorme successo riscosso anche nella borsa americana.