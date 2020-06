NIKOLA: i camion a Idrogeno fronteggiano TESLA e stupiscono Wall Street

Milton ha definito la sua creatura “il camion a emissioni zero più cattivo del mondo”. “Siamo a pieno ritmo, abbiamo camion che escono da Ulm, in Germania, in piena produzione il prossimo anno, e poi l’anno dopo qui in Arizona, e siamo quasi pronti a spaccare tutto”.

Le sue elevate ambizioni di rendere il suo progetto la nuova Tesla, hanno creato non poco scalpore nell’ambito.