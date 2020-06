Quando si pensa a una delle automobili più veloci che esistano, viene subito da pensare al modello Ferrari. Eppure di recente, questa leggenda delle automobili, ha avuto qualche gatta da pelare. Non molto tempo fa, infatti, girava un video in cui una Ferrari F430, veniva battuta da un Alfa Romeo 156 GTA. Ma non è tutto, perché di recente, una Tesla Model S, affidato una Ferrari F12, raggiungendo risultati inaspettati. Vediamo insieme i dettagli nell’articolo a seguire.

Tesla Model S vs Ferrari F12, ecco gli incredibili risultati

La Tesla Model S è considerata la vettura più costosa e dalle migliori prestazioni che attualmente Elon Musk abbia creato. Molto presto arriverà di questa auto una versione potenziata, composta da 3 motori e 7 posti.

La Model S sembra avere sconfitto la F12 sin dalla partenza. Non che questo rappresenti necessariamente una novità, poiché le auto elettriche possiede una coppia istantanea senza pari. Nonostante un leggero ritardo nella partenza, che però è da attribuirsi principalmente al guidatore, l’auto elettrica sembra avere superato in velocità, la storica macchina da corsa.

A dire il vero, questo non basta per fare una valutazione completa delle due auto, poiché durante un giro completo, non sappiamo se la Ferrari F12 sarebbe in grado di fare meglio della Tesla. Rimane però un fatto oggettivo: le portentose capacità di accelerazione della Tesla, restano attualmente imbattute anche da rivali nello stesso ambito e con automobili elettriche. Se desiderate vedere con i vostri occhi come si è svolta questa gara , potete farlo tramite il video sottostante.