Le radiazioni emesse dagli smartphone possono a tutti gli effetti causare problemi all’organismo, questo è ormai stato conclamato ed appurato dalla medicina mondiale, di conseguenza è sempre caldamente consigliato prestare attenzione alle esposizioni e cercare di ridurle al massimo, onde evitare spiacevoli conseguenze.

Per limitare i rischi per la popolazione europea, l’Unione Europea ha deciso di limitare il SAR, acronimo di tasso d’assorbimento specifico, a 2 W/Kg. Questi, nel caso in cui non lo conosceste, descrive precisamente il quantitativo di energia assorbita dal corpo umano per unità di chilogrammo; ovviamente, maggiore è il valore, più elevato è il rischio per l’organismo di, ipoteticamente, un’insorgenza di malattie di alcun tipo.

Radiazioni smartphone: i modelli più a rischio

Essendo ad ogni modo limitato a 2W/Kg, è chiaro che le differenze tra un modello e l’altro saranno davvero minime, di conseguenza ricordiamo che se sarete in possesso di un modello al primo posto non sarete più a rischio degli altri. Di seguito trovate la lista aggiornata a Maggio 2020, e pubblicata da un’ente tedesco.