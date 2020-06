CoopVoce: le due nuove ChiamaTutti costano solo 5 e 9 euro al mese

CoopVoce è un operatore che da diversi anni in Italia riesce a dire la sua senza troppe problematiche. Infatti il pubblico che vi gira intorno ad oggi è abbastanza corposo, anche grazie ad un cambio di strategia che ha portato tante fortune al provider virtuale.

Ricordiamo infatti che CoopVoce è un gestore virtuale che negli anni di batoste ne ha avute eccome, ma senza mai perdere la forza di riprovare. La strategia adottata da qualche tempo a questa parte ha portato diversi risvolti positivi, come alcune promozioni che tuttora continuano a fare il vuoto. Stiamo parlando di quelli appartenenti alla celebre linea ChiamaTutti, la quale infatti risulta una delle più seguite. Ci sono ovviamente minuti, SMS e giga per navigare sul web, con una rete molto affidabile che è infatti quella di casa TIM.

CoopVoce: arriva la nuova ChiamaTutti Top 30 ma in compagnia della nuova Easy+

Le migliori offerte di CoopVoce da anni sono in arrivo soprattutto d’estate, con gli utenti che possono avere tutto. Questa volta il provider di Coop ha lanciato ufficialmente la ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+, due promo simili ma diverse per contenuti e prezzo.

La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G per 9 euro al mese. La seconda invece permette a tutti 1000 minuti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G per 5 euro al mese. Ricordiamo che queste offerte possono essere sottoscritte anche da tutti coloro che sono già clienti CoopVoce con altre promo.