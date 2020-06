CoopVoce: ChiamaTutti TOP 30 e Easy+ per battere KENA e TIM

Tutti gli utenti che non hanno ceduto in CoopVoce in passato, ora dovranno fare marcia indietro. Il provider infatti è diventato uno dei più importanti per quanto concerne l’ambito dei virtuali, viste anche le tante sottoscrizioni da parte del pubblico. Le promozioni di questo gestore sono ad oggi tra le più convenienti ma soprattutto tranquille più piene di qualità. Il merito è certamente della rete Vodafone che va ad implementare l’operato di CoopVoce, attualmente tra i più affidabili.

Dall’inizio sono cambiate tante cose, soprattutto per quanto riguarda i contenuti delle promozioni. Questi sembravano essere il tallone d’Achille di questo provider, il quale veniva evitato proprio perché secondo il pubblico non offriva un giusto compromesso tra minuti, SMS e giga. Ora la situazione è ben diversa, e a riconoscerlo è anche la concorrenza che starebbe trovando problemi nel sottrarre utenti a CoopVoce.

CoopVoce: arrivano altre due promozioni da 5 e 9 euro che potete trovare sul sito ufficiale

Se prima CoopVoce proprio non riusciva ad ingranare, ora la situazione è diametralmente opposta. Sono tantissimi gli utenti che cambiando gestore si ritrovano a valutare una delle sue promozioni, soprattutto tra le ultime due appena lanciate.

La ChiamaTutti TOP 30 e la Easy+ sono due promo che costano rispettivamente 9 e 5€ al mese ed includono davvero tutto al proprio interno. La prima offre minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS e 30 giga di traffico dati in 4G. La seconda offre invece 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga di traffico dati in 4G. Entrambe sono disponibili anche per i già clienti.