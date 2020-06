WhatsApp: usare un solo account su più dispositivi, ecco come

È innegabile che negli ultimi anni i progressi di WhatsApp siano stati innumerevoli. Il merito è sicuramente dei tanti aggiornamenti che non fanno altro che migliorare l’esperienza di tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma. Ora come ora si sa che la nota app offre anche altre soluzioni oltre alla messaggistica, come ad esempio chiamate e videochiamate.

Queste però sono solo alcune delle opportunità offerte, visto che ci sono altri aspetti che qualcuno ancora non conosce. Ovviamente la voglia degli utenti è quella di trovare sempre qualcosa di nuovo all’interno di WhatsApp, e a quanto pare sarebbe in arrivo. Il colosso sta infatti per riportare un nuovo aggiornamento che metterà a disposizione del pubblico una funzione da sempre molto richiesta.

WhatsApp, il nuovo aggiornamento è pronto ad arrivare: in questo modo potrete utilizzare il vostro account su più dispositivi e in contemporanea

La notizia di queste ultime settimane ha fatto drizzare le antenne a tutti gli utenti: WhatsApp sta per aggiornarsi. Secondo le ultime indiscrezioni, la novità in arrivo potrebbe riguardare una funzione che in molti richiedono da anni e anni. Stiamo parlando della possibilità di utilizzare il proprio account su più di uno smartphone in contemporanea senza doverlo disconnettere dal dispositivo primario.

A quanto pare il nuovo aggiornamento è già in fase di test nella versione beta di WhatsApp, e questo fungerebbe da ulteriore conferma. Sarà dunque questa la volta buona per gli utenti? Lo scopriremo nelle prossime settimane con le nuove informazioni che di certo non tarderanno ad arrivare in merito a questa nuova funzione che sarà chiamata Multi-Device.