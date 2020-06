Hai mai sentito parlare dell’app Il tuo telefono di Microsoft? Si tratta di un servizio che potrebbe esserti molto d’aiuto, soprattutto se sei costretto a trascorrere buona parte del tuo tempo su di un PC, per un lavoro che richiede poche, pochissime distrazioni e qualche piccola quanto fugace occhiata allo smartphone.

Con l’app Il tuo telefono, infatti, puoi collegare il tuo smartphone Android al tuo PC Windows e svolgere da qui alcune operazioni senza la necessità di afferrare od utilizzare lo smartphone. Con questa applicazione puoi, per esempio, accedere alle immagini e ai file archiviati sullo smartphone, inviare e ricevere SMS, leggere le notifiche, effettuare e ricevere chiamate direttamente dal PC e controllare la cronologia delle chiamate.

Con Il tuo telefono puoi controllare la riproduzione musicale del tuo smartphone direttamente dal tuo PC Windows

In più, l’app ti permette adesso anche di gestire la riproduzione musicale dello smartphone direttamente dal tuo computer Windows. Questa funzionalità è stata introdotta di recente, con il Windows 10 May 2020, e permette – appunto – di gestire la riproduzione musicale con i servizi supportati. Al momento, la funzionalità è compatibile con Spotify, Amazon Music, Google Play Music, YouTube Music, Pandora, Xiaomi Music e Google Podcast. Dunque, se sei in possesso di uno di questi servizi, puoi adesso controllare la musica in riproduzione sul tuo smartphone Android direttamente dal tuo PC Windows.

Per iniziare ad usufruire di questa nuova funzionalità, occorre dapprima abilitare la voce Show audio currently playing from my phone dall’area Impostazioni dell’app Il tuo telefono.

Oltre al controllo musicale, l’app permette anche di gestire l’output del brano musicale. La funzionalità, per il momento, è disponibile solamente per gli smartphone Android.