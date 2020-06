La piattaforma di messaggistica in diretta concorrenza con WhatsApp sembra stia avendo dei problemi nella ricezione e nell’invio di messaggi. Non solo per testo, ma anche per qualsiasi scambio di file video e audio, documenti, posizione e ogni altra funzionalità da espletare online presente su Telegram.

La problematica avrebbe avuto inizio all’incirca un’ora fa, quando numerosi utenti hanno iniziato a segnalare queste criticità sui social come anche sul sito Downdetector. Quest’ultima è una piattaforma creata appositamente per avere idea dell’entità dei disservizi che occasionalmente si presentano agli utenti per colpa degli operatori telefonici o di altro genere di servizi, come nel caso delle app di messaggistica.

Telegram Down: oltre 7000 segnalazioni in pochi minuti

Il fatto che in così poco tempo ci sia stato un numero così alto di segnalazioni lascia riflettere su quanti utenti ormai utilizzino il servizio di messaggistica istantanea, al pari del suo competitor WhatsApp (pur essendoci moltissime ragioni per preferirlo a quest’ultimo).

Non è chiaro il motivo per cui si sia verificato questo down, d’altra parte in pochi minuti si sono raggiunte le oltre 7000 segnalazioni (pur essendo sabato sera) e il servizio non risulta essere stato ancora ripristinato.

Bisognerà attendere che lo sviluppatore prenda in carico la problematica per sperare in una sua risoluzione celere (pur in termini relativi, visto che è già passata più di un’ora dall’inizio delle problematiche). Nelle ultime circostanze i down di Telegram sono arrivati a durare anche 10 ore, benché sia proprio il CEO della società a vantarsi spesso della propria superiorità quando i down occorrono al proprio avversario in affari.