Il mese di giugno riserva tante straordinarie novità per gli abbonati Netflix. Sono tanti, infatti, i contenuti che approderanno sulla piattaforma nel corso delle prossime settimane. A partire dall’ultima stagione di Dark, in uscita il prossimo 27 giugno (una data tra l’altro emblematica per la Serie) e la quarta – e forse ultima – stagione di Tredici, in arrivo il prossimo 5 giugno.

Tra film, serie TV, documentari ed anime, il catalogo di Netflix è destinato ad arricchirsi nei prossimi giorni. A seguire, la lista di tutti i contenuti in arrivo sulla piattaforma di contenuti in streaming più famosa al mondo.

Serie TV in arrivo su Netflix per il mese di giugno

DC’s Legends Of Tomorrow, stagione 4 (01/06)

L’attacco dei Giganti, stagione 3b (01/06)

Le Amiche di Mamma, stagione 5b (02/06)

Mi Senti?, stagione 1 (04/06)

Tredici, stagione 4 (05/06)

New Girl, stagione 7 (09/06)

Modern Family, stagione 9 (09/06)

Curon, stagione 1 (10/06)

Reality Z, stagione 1 (10/06)

Estate di Morte, stagione 1 (12/06)

Alexa & Katie, stagione 4 (13/06)

Marcella, stagione 3 (14/06)

Mr. Iglesias, stagione 2 (17/06)

The Order, stagione 2 (18/06)

La Cosa più Bella, stagione 2 (19/06)

The Politician, stagione 2 (19/06)

Suits, stagione 8b (21/06)

24, stagioni 1-8 (24/06)

Dark, stagione 3 (27/06)

Film in arrivo su Netflix per il mese di giugno

Disponibili dal 1° giugno:

Charing Cross Road

I Mercenari 3

Into the Storm

Inception

Tra Le Nuvole

Rampage – Furia Animale

Ready Player One

Una Pallottola Spuntata

33 1/3 – L’insulto finale

Gremlins

King Arthur – Il Potere della Spada

Lego Batman – Il Film

Succede

Poveri ma Ricchi

I peggiori

Pet Semetary 2

Red 2

Into the Storm

Wishmaster

Ercole a New York

The Anomaly

Star Trek: Primo Contatto

Star Trek: Generazioni

Star Trek: L’insurrezione

Star Trek: La Nemesi

Anchorman: La leggenda di Ron Burgundy

Mission Impossible

The Walk

Agente Smart: Casino Totale

Cimitero Vivente

Cimitero Vivente 2

Deep Impact

Transformers 3

Transformers La Vendetta del Caduto

Transformers 4 L’era dell’estinzione

End of a Gun

A seguire:

Senza Lasciare Traccia (02/06)

The Last Days of American Crime (Netflix Originals; 05/06)

Choked: Money Talks (Netflix Originals; 05/06)

365 Giorni (07/06)

Bleed – Più Forte del Destino (07/06)

Inganni Online (07/06)

Ore 15:17 – Attacco al Treno (07/06)

Da 5 Bloods – Come Fratelli (Netflix Originals; 12/06)

John Rambo (15/06)

Dunkirk (15/06)

Feel the Beat (Netflix Originals; 18/06)

Proiettile Vagante (Netflix Originals; 19/06)

Wasp Network (Netflix Originals; 19/06)

Eurovision Song Contest: La Storia dei Fire Saga (Netflix Originals; 26/06)

Anime & Animazione in arrivo su Netflix per il mese di giugno

Marblegen, stagione 1 (01/06)

Vera: Salvataggio Arcobaleno (02/06)

Baki, parte 3 (04/06)

F Is For Family, stagione 4 (12/06)

Kipo e L’era delle Creature straordinarie, stagione 2 (12/06)

Miyo – Un amore felino (18/06)

La cittadina Canterina, stagione 1 (19/06)

BNA: Brand New Animal, stagione 1 (30/06)

I Griffin, stagione 17 (30/06)

Documentari in arrivo su Netflix per il mese di giugno