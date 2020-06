La nuova stagione di Tredici approderà presto su Netflix consentendo alla fatidica narrazione di Clay di trovare una fine. A seguito di tre stagioni molto acclamate dagli abbonati del servizio, la serie TV che ha scatenato sul web responsi positivi e negativi vedrà il suo finale ufficiale pubblicato venerdì 5 giugno in segno di addio ai suoi telespettatori.

Capace di aver conquistato l’animo di molti giovani e allo stesso tempo aver insegnato loro le difficoltà dell’adolescenza che, a volte, appaiono come sciocchezze, 13 Reasons Why si posiziona tra quegli show che sì, hanno assunto forme un po’ troppo esplicite in diverse occasioni, ma hanno saputo raccontare una parte di vita che tutti condividono sebbene in modalità differenti.

Tredici arriva con la quarta stagione su Netflix: venerdì 5 giugno è la data ufficiale

La prima settimana di giugno conoscerà, dunque, le sorti finali di Clay e degli altri protagonisti di Tredici, i quali accompagnano gli spettatori sin dal principio.

I nuovi episodi che vedranno sempre un’ambientazione scolastica come base (quest’ultima sarà diversa dalle altre visto che riguarderà il fatidico anno del diploma) riprenderanno la storia dal momento in cui si è fermata affrontando, di conseguenza, l’uccisione di Monty ingiustamente incarcerato e che a quanto pare era stato incastrato.

I dettagli resi noti sono pochi: ovviamente bisognerà guardare la nuova stagione per poter scoprire tutti i sotterfugi, ma ciononostante qualcosa rimane assodato: i protagonisti si troveranno a fare i conti con un ennesimo segreto capace di riportare in vita avvenimenti passati e che, molto probabilmente, cambierà le loro vite per sempre.