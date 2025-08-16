Truffa online e pericolo enorme ad agosto: questo messaggio vi deruba

È arrivata l’ennesima truffa, un inganno che purtroppo non ha un target ben preciso ma che colpisce chiunque ci caschi, anche i più esperti. Il tentativo di phishing sta avendo luogo in Italia e tramite posta elettronica, almeno come segnalano diversi dei nostri lettori. L’obiettivo dei truffatori sembra quello di far credere alle vittime di poter risparmiare sulla loro bolletta dell’energia elettrica o del gas, cosa impossibile siccome almeno per il momento non sembrano previsti ribassi. Nel prossimo paragrafo ci sono tutte le informazioni per capire che si tratta di una truffa, fate molta attenzione.

La nuova truffa che impensierisce gli utenti sta spopolando, fate molta attenzione agli inganni che circolano sul web

Il messaggio è scritto qua sotto e si capisce chiaramente che la volontà è quella di fare leva sui costi molto alti che spesso riguardano le bollette degli italiani. Molte persone potrebbero infatti credere in seguito all’arrivo di questo messaggio, di poter risparmiare tanti soldi, cosa che invece non è vera, in quanto il messaggio non ha nulla a che fare con alcun tipo di compagnia che si occupa di energia elettrica o di gas. Ecco il testo:

“Lo sanno ancora in pochi: nel tuo CAP Luce e Gas costano di meno!

Purtroppo, è una notizia ancora poco diffusa, ma nella tua zona sono attive tariffe super scontate per le forniture Luce e Gas.

Chi non lo sa e non le attiva continua a pagare il vecchio prezzo!

Tu sei sicuro di avere attiva l’offerta più bassa?

Contattandoci puoi verificare in pochi e semplici passaggi qual è l’offerta più bassa nel tuo CAP, i costi di passaggio sono ZERO.

Non buttare più neanche un centesimo, scopri subito se rientri anche tu tra chi potrebbe risparmiare, ma ancora non lo sta facendo!

VERIFICA LA TARIFFA PIÙ BASSA NEL TUO CAP“.